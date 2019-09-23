Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (3)
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Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (3)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 4 OLDUKazada yaralanan çocuklardan Yavuz Selim Umuç (9), tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (3), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 4 OLDU
Kazada yaralanan çocuklardan Yavuz Selim Umuç (9), tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Hastanelerde tedaviye alınan yaralılar Fatih Umuç (23), Aysun Umuç (32), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga'nın (3) hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Otomobilde bulunanların, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine döndüğü orta çıktı.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:29 Kaynak: DHA
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