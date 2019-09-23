Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (3)
1 saat önce
ÖLÜ SAYISI 4 OLDUKazada yaralanan çocuklardan Yavuz Selim Umuç (9), tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:29 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 4 OLDU
Kazada yaralanan çocuklardan Yavuz Selim Umuç (9), tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Hastanelerde tedaviye alınan yaralılar Fatih Umuç (23), Aysun Umuç (32), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga'nın (3) hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Otomobilde bulunanların, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine döndüğü orta çıktı.
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