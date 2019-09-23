Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (4)
36 dakika önce
MUTLULUKLARI TA KALDISivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, Hakan Umuç (35) ile oğulları Yusuf Kenan (7), Yavuz Selim (9) ve Yunus Emre Umuç (6 aylık), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:15 Kaynak: DHA
MUTLULUKLARI TA KALDI
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, Hakan Umuç (35) ile oğulları Yusuf Kenan (7), Yavuz Selim (9) ve Yunus Emre Umuç (6 aylık), hayatını kaybetti. Hakan Umuç'un Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı belirlendi. Hakan Umuç ve oğulları Yusuf Kenan ve Yavuz Selim'den geriye, birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.
İş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı