Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (4)
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (4)

36 dakika önce

MUTLULUKLARI TA KALDISivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, Hakan Umuç (35) ile oğulları Yusuf Kenan (7), Yavuz Selim (9) ve Yunus Emre Umuç (6 aylık), hayatını kaybetti.

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (4), System.String[]

MUTLULUKLARI TA KALDI
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, Hakan Umuç (35) ile oğulları Yusuf Kenan (7), Yavuz Selim (9) ve Yunus Emre Umuç (6 aylık), hayatını kaybetti. Hakan Umuç'un Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı belirlendi. Hakan Umuç ve oğulları Yusuf Kenan ve Yavuz Selim'den geriye, birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.


Yusuf Kenan, Şarkışla, Sivas, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı
Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:52:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]