Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damadını kına gecesinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan adam: 20 gün önce planladım
Neslican Tay paylaşımıyla tepki çeken Rektör Tarhan'dan o sözlerine açıklama geldi Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı İtalya: Zanlı, yaban domuzu avı sırasında 'babasını öldürdü'

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 09:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]