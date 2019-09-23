Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta otomobil devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

46 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 2 oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 2 oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.


Fatih Umuç (23) idaresindeki 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.


Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve oğlu Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan Umuç da sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Hicran (33) ve Sibel Erva Dalga (3) ile Aysun (32), Yavuz Selim (9) ve Fatih Umuç (23), Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysun ile oğlu Yavuz Selim Umuç'un da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Araçtakilerin Hatay'dan Kars'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Bu arada, kaza yerinde bir düğün salonunda çekilmiş fotoğraf dikkati çekti.

Dere yatağına yuvarlanan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya: Zanlı, yaban domuzu avı sırasında 'babasını öldürdü'
Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:23:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]