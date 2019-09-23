Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü, 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü, 4 yaralı

27 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 3 oğlu öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 3 oğlu öldü, 4 kişi yaralandı.


Fatih Umuç (23) idaresindeki 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.


Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve oğlu Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç (9), sevk edildikleri Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Hicran (33) ve Sibel Erva Dalga (3) ile Aysun (32) ve Fatih Umuç (23), Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, ölen çocukların annesi Aysun Umuç'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Araçtakilerin, Sarıkamış Devlet Hastanesi bilgi işlem personeli Hakan Umuç'un Hatay'daki kız kardeşinin düğününe katıldıktan sonra Kars'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Bu arada kaza yerinde, Hakan Umuç ile evlenen kız kardeşine ait olduğu belirtilen, bir düğün salonunda çekilen fotoğraf dikkati çekti.

Dere yatağına yuvarlanan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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