Sivas'ta otomobil devrildi: 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobil devrildi: 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

16.07.2023 12:29

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Çorum'dan Elazığ'a gitmek için yola çıkan bir ailenin otomobili devrildi. Kazada, aynı aileden 6 aylık bir bebek hayatını kaybederken, sürücü ve diğer aile üyeleri yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı.

Çorum'dan Elazığ'a gitmek için yolan çıkan S.P. (30) yönetimindeki 80 PB 883 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya kara yolunun Osmandede köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, 6 aylık erkek bebek Y.A.P, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile eşi S.P. (27) ve diğer çocukları S.O.P. (2), Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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Elazığ, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobil devrildi: 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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