Sivas'ta otomobil devrildi: 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı.

Çorum'dan Elazığ'a gitmek için yolan çıkan S.P. (30) yönetimindeki 80 PB 883 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya kara yolunun Osmandede köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, 6 aylık erkek bebek Y.A.P, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile eşi S.P. (27) ve diğer çocukları S.O.P. (2), Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.