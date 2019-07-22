Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
1 saat önce
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:31 Kaynak: AA
'ta otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Fahri Güney
yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan
kara yolunun Çukurbelen mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yeter ve Başak Turunç, Hasan ve Ayşe Görmez ile Medine Kul yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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