Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı

14.03.2022 11:14
Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı

Sivas'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sıkışan sürücü İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Sivas'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sıkışan sürücü İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Taşlıdere Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. 34 LP 3304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücü Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı
Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı
Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı
Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı
Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı

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Otomobil, İtfaiye, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobil devrildi, sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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