Sivas'ta otomobil duvara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var - Son Dakika
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Sivas'ta otomobil duvara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

03.05.2022 20:07
Sivas'ta otomobil duvara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

Sivas'ta bayram gezmesi facia ile sonuçlandı. Hüseyin Güler adlı sürücünün kontrolündeki otomobil, demiryollarının üst geçit duvarına çarpınca kazada sürücü dahil 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kazayı yaralarla atlattı.

Sivas- Kayseri Karayolu üzerinde ailesiyle bayram gezmesine giden Hüseyin Güler idaresindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarptı.

Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada sürücü ile araçta bulunan Serkan Güller (27), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48), Elif Çiçek (5), Erva Çiçek (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücü Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numune Hastanesine kaldırılan Keziban Günal da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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Bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı Bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Hüseyin Güler, Üst Geçit, Bayram, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta otomobil duvara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobil duvara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var - Son Dakika
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