Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

07.05.2022 18:09
Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yabancı plakalı bir aracı çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yabancı plakalı bir aracı çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Gürçayır beldesinde otomobil çalındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, BC SY 571 plakalı otomobilin, parçalatma amacıyla Kayseri'ye götürüldüğünü tespit etti.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda T.Ş (28), İ.K. (30), M.G. (30) ve İ.K. (32) gözaltına alındı.

Çalınan araç, sahibi yurt dışında olduğu için yediemin otoparkına çekildi.

Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Şarkışla, Otomobil, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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