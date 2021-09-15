Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
O.T. yönetimindeki 34 GVS 58 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Sultan Şehir Bulvarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen M.Y. idaresindeki 58 ACU 959 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika