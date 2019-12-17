Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Osman Çaylak idaresindeki (56) 58 ET 761 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Osman Fazıl Caddesi'ndeki kavşakta, Barış Gökkaya yönetimindeki (27) 06 DK 7126 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Gökkaya ile otomobilde bulunan Fadime (18), Ünsal (22), Osman (56) ve Nermin Çaylak (49) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı kavşakta sık sık trafik kazası meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı
Trafik magandaları, seyir halindeki aracın önünü kesti Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Son Dakika Haberleri
18:35 Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika
18:35 Şişli'de market çalışanı turisti bıçakladı - Son Dakika
18:34 Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı (2) - Son Dakika
18:34 Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
18:34 Aydın'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:36:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]