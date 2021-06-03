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Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1) - Son Dakika

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)

03.06.2021 11:03
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1), System.String[]

SİVAS'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 9 kişi yaşamanı yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

SİVAS'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 9 kişi yaşamanı yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)

Otomobil, Gölova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1) - Son Dakika


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