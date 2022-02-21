Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. 58 FK 454 plakalı Şahin marka otomobil ile A.K. yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı Renault marka işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik kilitlenirken, ekipler yaralı sürücüyü çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Volkan Kaplan/İHA)