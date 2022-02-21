Üye Girişi
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

21.02.2022 18:31
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

Sivas'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. 58 FK 454 plakalı Şahin marka otomobil ile A.K. yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı Renault marka işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik kilitlenirken, ekipler yaralı sürücüyü çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Volkan Kaplan/İHA)

Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

YORUMLAR
500
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı Son dakika: Dereye uçan otomobildeki baba ve oğlu, insan zinciriyle ambulansa taşındı Son dakika: Dereye uçan otomobildeki baba ve oğlu, insan zinciriyle ambulansa taşındı

Otomobil, Sivas, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardin'i yeni aşka yelken açtı!
18:30 Döner Kardeşler'in davasında mahkeme kararı açıklandı! Emirhan Döner'e 7 suçtan 44 yıl hapis cezası verildi
18:21 Altının kilogramı günü 825 bin liraya gerileyerek tamamladı
18:19 Cem Yılmaz, kendisine yollanan Bill Gates imzalı e-maili paylaştı: Her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
18:15 Maltepe'de "Kursa gideceğim" diyerek kayıplara karışmıştı! Erkek arkadaşının kaçırdığı 14 yaşındaki genç kız bulundu
18:13 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandı
18:12 Yaptığı yanlış enflasyon hesabı çok konuşulmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken kafaları daha da karıştırdı
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:31 Son Dakika: 5 Ukraynalının sınırda öldürülmesinin ardından Putin açıklama yaptı: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 18:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement