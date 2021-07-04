Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor?

Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var