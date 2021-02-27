Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 44 ABE 627 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Y.S. yönetimindeki 50 AAR 461 plakalı tır, Sivas- Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Bostankaya köyü yakınlarında çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı kara yolunda, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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