Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

57 dakika önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas- Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Kuzköy mevkisinde, Gülperi Avnık (44) yönetimindeki 26 DJ 226 plakalı otomobil ile M.T. (56) yönetimindeki 42 EJY 12 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Avnık ile aracında bulunan Hasret Naciye Yürür (18), Erdem Devran Yürür (14) ve Gülüşan Yürür (24) yaralandı. Araçta sıkışan Avnık, İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

İmranlı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı Kadın avukat eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun önünde darbedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 23:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]