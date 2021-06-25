Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki E.A. (41) ve A.A. (16), ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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