Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir otomobilin ırmağa devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir otomobilin ırmağa devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri-Sivas karayolu Çokrak köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. C.A. yönetimindeki 06 FM 7108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gemin deresi ırmağına devrildi. Kazada sürücü Aydoğdu ve yanında bulunan Y.A. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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