Sivas'ta otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Bayır (37) yönetimindeki 06 RRC 15 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolunun Kangal ilçesi Akgedik mevkisinde B.A. (43) idaresindeki 06 BR 4474 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Bayır ile araçta bulunan Abbas (32), Özgü Beren (3) ve Seher Bayır (35) yaralandı.

Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Abbas Bayır, kurtarılamadı.

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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