Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
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SİVAS'ta, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:57 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Altuntabak Mahallesi
Mehmetçik Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Güneş
yönetimindeki 77 AK 871 plakalı otomobille Fuat Tanaydın'ın kullandığı 58 TC 106 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Oğuzhan Gül (41) ve Hüseyin Güneş (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Numune Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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