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Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı 4 yaralı

16 dakika önce

Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı 4 yaralıSİVAS'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı 4 yaralı
SİVAS'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi Mehmetçik Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Güneş yönetimindeki 77 AK 871 plakalı otomobil ile Fuat Tanaydın idaresindeki 58 TC 106 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Oğuzhan Gül (41) ve Hüseyin Güneş (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:24 Kaynak: DHA
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