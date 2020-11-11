Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Z.A. yönetimindeki 34 AAJ 842 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Bahçeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Kelkit Çayı kıyısına düştü.
Kazada otomobilde bulunan A.A. (45), M.A. (56) ve T.A. (60) yaralandı. Ambulanslarla Tokat'ın Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta otomobil köprüden düştü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika