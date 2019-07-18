Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Yunus Emre Durmuş (28) yönetimindeki 52 LJ 563 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri
kara yolunun Şarkışla ilçesi Gücük Tren İstasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücünün ağır yaralandığı kazada, araçtaki Mahmut Karagöz
(86) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Durmuş, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Karagöz'ün cenazesi ise morga kaldırıldı.