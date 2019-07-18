Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Yunus Emre Durmuş (28) yönetimindeki 52 LJ 563 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi Gücük Tren İstasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücünün ağır yaralandığı kazada, araçtaki Mahmut Karagöz (86) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Durmuş, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Karagöz'ün cenazesi ise morga kaldırıldı.
Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:12 Kaynak: AA
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