Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ağır yaralanan sürücü ise Akıncılar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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