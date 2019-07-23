Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Çağan yönetimindeki 58 AH 369 plakalı otomobil, Dışkapı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Adile Çağan yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hafik, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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