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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi 7 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi 7 yaralıSivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi 7 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu üzerinde İmranlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri'nden Erzurum'a giden Çetin Akalın (44) yönetimindeki 38 E 3115 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içindeki Ayşe Akalın (40), Memduh Yanar (37), Gökçe Akalın (13), Gizem Akalın (19), Ahmet Emin Yanar (8) ve Gamze Akalın (19) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Ekibinin (İMAYKUT) müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Gamze Akalın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi 7 yaralı
İmranlı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:44 Kaynak: DHA
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