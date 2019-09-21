Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sivas'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

58 dakika önce

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabilen otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabilen otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolunda Doğançal köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan Ö.Y. idaresinde 25 AJ 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Ö.Y. ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu, 2 çocuğun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili incele başlatıldı. - SİVAS

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı
Takla atan otomobil bir aileye felaketi yaşattı: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti Virajı alamayarak takla atan araç nehre düştü! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Köprüdeki intihar girişimini küçük kızına canlı canlı izletti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 16:58:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]