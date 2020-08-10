Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Malatya- Kayseri yolunda Yazyurdu mevkinde meydana geldi. Tugay Abay yönetimindeki 72 DK 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Seval, çocukları Furkan ve Batuhan Abay yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.