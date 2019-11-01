Sivas'ta otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı

Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu çimento kavşağında meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine giden H.K. idaresindeki 58 TC 286 plakalı otomobil sürücüsü, çimento kavşakta U dönüşü yapan Y.G. idaresindeki 33 KFT 93 plakalı tırın altına girdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.D., K.Y., A.Ç. ve A.B. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS