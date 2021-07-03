Sivas'ta otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

C.Ç. ve Y.Ç, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kangal Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan G.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.Ç. (51), C.Ç. (26), Y.Ç. (3) ve Ö.A.Ç. (1) yaralandı.

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