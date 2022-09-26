Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencimiz Şerife Özler'in elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika

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