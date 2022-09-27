Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

27.09.2022 14:52
Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Şerife Özler'in (20) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Özler'in cenazesi, Ay Yıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özler'in ailesi, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ile vatandaşlar ve öğrenci arkadaşları katıldı.

O.İ. (21) yönetimindeki 27 RM 466 plakalı otomobil, dün, İnönü Bulvarı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özler'e (20) çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kız, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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