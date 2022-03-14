Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı

14.03.2022 09:39

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin havalandırma filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin havalandırma filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Yeniyapan köyü mevkisinde bir aracı durdurdu.

Jandarma ekipleri, narkotik madde arama köpeği "Lessi"nin de katıldığı aramada aracın havalandırma filtresine gizlenmiş 102 gram metemfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.D. (33), H.Y.Ö. (24) ve O.K'nin (26) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı
Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı
Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı
Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı

YORUMLAR
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Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı Aracın motor bölümünden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındılar Aracın motor bölümünden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındılar

Uyuşturucu, Jandarma, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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