Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin havalandırma filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Yeniyapan köyü mevkisinde bir aracı durdurdu.

Jandarma ekipleri, narkotik madde arama köpeği "Lessi"nin de katıldığı aramada aracın havalandırma filtresine gizlenmiş 102 gram metemfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.D. (33), H.Y.Ö. (24) ve O.K'nin (26) jandarmadaki işlemleri sürüyor.