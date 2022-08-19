Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

19.08.2022 12:55
Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Sivas'ta otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Sultanşehir Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 58 BZ 112 plakalı Nissan marka otomobil, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan 06 COA 571 plakalı T.Ş. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ölen sürücü ve yaralıların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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