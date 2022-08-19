Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Sultanşehir Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 58 BZ 112 plakalı Nissan marka otomobil, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan 06 COA 571 plakalı T.Ş. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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