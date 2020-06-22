Sivas'ta otomobille cipin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sivas'ta otomobille cipin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

SİVAS'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu üzerinde meydana geldi. Fazlı Kaya idaresindeki 06 DJ 8206 plakalı otomobil ile Şükrü Ateş'in kullandığı 06 BPM 798 plakalı cip çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunan Fatma Çitkıran ile kızı Elif Sena Çitkıran (11) yaralandı. Yaralı anne ve kızı ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.