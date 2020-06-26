Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Öte yandan, aynı yerde dün meydana gelen trafik kazasında da 8 kişi yaralanmıştı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Yüksel Bucak (67) ve Kiraz Gökçe (53) yaralandı.

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