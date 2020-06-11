Sivas'ta otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sinan Eren (37) ve Mehmet Gövercin (53), traktörde bulunan Ali Şahinbay (54) yaralandı.

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