Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Süleyman (66), Sevim (61) ve Doğukan Karacak ile Şeyma Yılmaz (20) yaralandı.

Sibel Karacak yönetimindeki 34 DCL 732 plakalı otomobil ile Muhsin Temiz (25) idaresindeki 06 VND 68 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi Çayboyu mevkisinde çarpıştı.

Sivas 'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu