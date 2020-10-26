Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü F.G'nin (16) kullandığı 38 ABJ 177 plakalı otomobil, Gültekin Mahallesi Celal Bayar Sokakta, K.Ç. (32) yönetimindeki 32 UC 858 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle F.G'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarparak durdu.
Araçta sıkışan F.G, ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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