Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Ankara Karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi.

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas- Ankara Karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. R.Y. idaresindeki 58 TZ 432 plakalı Peugeot marka otomobil ile Ü.T.C. yönetimindeki 38 DN 963 plakalı Renault marka otomobili kavşakta çarpıştı. Kazada K.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ise olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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