Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burak Bakan yönetimindeki 58 NS 180 plakalı otomobil ile Resul Aktaş'ın kullandığı 33 VJB 58 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Aktaş'ın otomobili kaldırımda yürüyen Ayşe Himyeri'ye çarptı. Kazada sürücülerden Bakan ile yaya Himyeri yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan Burak Bakan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 01:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

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Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
07:30
Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı
05:46
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
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