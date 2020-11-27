Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Esentepe Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. T.Ö idaresindeki 56 ABL 312 plakalı BMW marka otomobil ile B.Ü. idaresindeki 58 BR 982 plakalı Toyota marka otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada T.Ö ile H.Ö. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.