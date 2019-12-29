Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas- Kayseri yolunda, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Özlem Yılmaz (37) yönetimindeki 33 CCY 06 plakalı otomobille Selami Polat'ın kullandığı 58 BN 772 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle iki otomobil de refüje çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Çınar Yılmaz (3), Nurettin Polat ve Mehmet Polat yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.