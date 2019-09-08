Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması kavşakta sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması kavşakta sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Sivas Ankara yolunun Direkli- Bedirli kavşağında meydana geldi. Yıldızeli yönünden Sivas'a giden Ali Zehni Keller yönetimindeki 33 PB 596 plakalı otomobil, köy yolundan kavşağa çıkan Cuma Bozkurt'un kullandığı 72 KD 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Ali Zehni Keller ile aracındaki Buğra ve Güngör Keller ile diğer otomobildeki aynı aileden Hıdır Eymen, Muhammet ve Mehmet Emin Bozkurt yaralandı. Sürücü Cuma Bozkurt ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
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