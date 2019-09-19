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Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

2 saat önce

Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza D-100 karayolu eski Erzincan yolu kavşağı yakınında meydana geldi. Bayram Çamlıca yönetimindeki 58 EN 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu karşı şeride geçerek Ş.D yönetimindeki 34 PG 7058 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Bayram Çamlıca otomobil içerisinde sıkıştı, diğer araçta bulunan Ş.D ve kızı D.D ise yaralandı. Bayram Çamlıca sıkıştığı otomobilden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Bayram Çamlıca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Ş.D ve D.D'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
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