Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada polis memuru öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Sürücü Yücer ile araçta bulunan Selimhan Kıral (21) ve Furkan Yıldız (22) yaralandı.

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