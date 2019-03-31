Sivas'ta Oy Sayımı Başladı

Sivas'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

Sivas'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Saat 16.00 itibariyle sandıkların kapanarak oyların sayımına geçildi.Sivas'ta, sabah saat 07.00'da başlayan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için kurulan bin 762 sandıkta oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılımın gözlendiği seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, görevliler oyların sayımına başladı.

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