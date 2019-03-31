Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Oy Sayımı Başladı

Sivas'ta Oy Sayımı Başladı

9 dakika önce

SİVAS'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

Sivas'ta Oy Sayımı Başladı, System.String[]
SİVAS'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Saat 16.00 itibariyle sandıkların kapanarak oyların sayımına geçildi.

Sivas'ta, sabah saat 07.00'da başlayan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için kurulan 1762 sandıkta oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılımın gözlendiği seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, görevliler oyların sayımına başladı. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:10 Kaynak: DHA

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