Oynadığı tüfekle kendini vuran çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sivas'ta oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
G.D. (8) ile akrabası O.D. (9), merkeze bağlı Olukman köyündeki evlerinde, odada kimsenin bulunmadığı sırada tüfekle oynamaya başladı.
Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu G.D. göğsünden vuruldu.
112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayı duyarak hastaneye gelen G.D'nin yakınları, gözyaşı döktü.
Kaynak: AA
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